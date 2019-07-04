26 Июля 2020
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Федеральная налоговая служба (2017) | Фото:offshorewealth.info

Операции по банковским счетам "Корпорации развития" заблокированы

Операции по банковским счетам "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") приостановлены. Данные содержатся в реестре Федеральной налоговой службы, передает корреспондент Накануне.RU.
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По данным на 3 июля заблокированы счета Корпорации в "СКБ-Банке", "Совкомбанке", "Газпромбанке", "Альфа-банке", ВТБ, "Росбанке". Ряд решений приняты в июне 2019 г., другие ограничения действуют с 2018 г.

"Это означает прекращение банками всех расходных операций по заблокированным счетам, либо в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении. Также, коммерческие банки не имеют права открывать счета для организаций, у которых приостановлены операции по счетам в другом банке", - говорится в пояснениях ФНС.

Напомним, в отношении "Корпорации развития" был подан иск о банкротстве, однако производство по делу остановлено.

Оснонвые акционеры "Корпорации развития" - Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Проект "Уп-Уп" курировался полпредством президента РФ в УрФО и "Единой Россией" и предполагал масштабное освоение минеральной базы Северного Урала. На сегодняшний день все представители уральского полпредства покинули руководящий органы Корпорации.

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Операции по банковским счетам "Корпорации развития" заблокированы

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Теги: Корпорация развития, операции по счетам



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Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2019 12:12 Мск "Корпорация развития" раскрыла причину ареста своих счетов

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