В Тобольске разрыли скотомогильник с сибирской язвой: грунт с остатками колб и шерсти животных рассыпан по берегу Иртыша

Администрацию Тобольска оштрафовали на 500 тыс. руб. за грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Специалисты Россельхознадзора осмотрели сибиреязвенный скотомогильник на берегу Иртыша в центре Тобольска и выявили, что у скотомогильника нет надлежащего ограждения, а сам курган разрыт, причем грунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб, шерсти животных вынесен за пределы скотомогильника и рассыпан по береговой линии реки Иртыш.

Россельхознадзор привлек мэрию Тобольска к административной ответственности предусмотренной ч. 3 ст. 10.8. КоАП, оштрафовав на 600 тыс. руб. Власти города попытались оспорить решение управления, но суд подтвердил его законность, снизив размер штрафа до 500 тыс. руб.