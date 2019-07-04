Путин считает преждевременным говорить о том, чем он займется после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.

"Впереди еще пять лет напряженной работы", - приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что трудно прогнозировать что-либо в условиях стремительных изменений в мире.

Недавно Путин сообщил, что уже с первого срока работы на посту главы государства размышлял о преемнике. Но, по его словам, в конечном итоге решение должен принять российский народ.

Год назад президент ответил на вопрос о том, объявлен ли "конкурс" на преемника среди губернаторов.

Напомним, Путин избрался президентом на четвертый срок, который составит шесть лет, в марте 2018 года. Политологи в связи с этим обсуждают "проблему-2024" и не исключают, что глава государства отработает срок полномочий не полностью и передаст власть преемнику.