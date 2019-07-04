В Прикамье насильнику и убийце маленькой девочки грозит принудительное лечение

Жителю Пермского края грозит принудительное лечение за два серьёзных преступления – ему вменяют изнасилование и убийство школьницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Однажды утром в подъезде жилого дома преступник, увидев маленькую жертву, затащил её к себе в квартиру, изнасиловал и убил. Желая избежать ответственности, вечером того же дня он попытался замести следы.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что злоумышленник несколько лет психически нездоров. Ему нужно лечиться в стационаре с интенсивным наблюдением. Требование следователей об этом ушло в суд.