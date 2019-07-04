В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Сегодня, 4 июля, местами на Среднем Урале прогнозируют сильные дожди.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение. Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности. При возникновении происшествий следует сообщать о них в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", водителям нужно быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.