"Коммерсант": причиной гибели подводников мог стать пожар после короткого замыкания

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Северо-Западный ФО В России Мурманская область
атомная подводная лодка АС-12 &quot;Лошарик&quot; (2019) | Фото: Минобороны РФ

"Коммерсант": причиной гибели подводников мог стать пожар после короткого замыкания

Пожар на глубоководной станции, унесший жизни 14 подводников, мог произойти из-за возгорания оплётки кабелей или трансформаторного масла.

"Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к отряду гидронавтов, сообщает, что возгорание произошло в момент, когда на центральном посту аппарата должна была смениться вахта. В это время большая часть экипажа находилась в жилом отсеке, отделённом переборками от центрального поста и служебных отсеков.

В это время могло произойти короткое замыкание на одном из электрораспределительных щитков, со стороны похожее на небольшой взрыв, после чего загорелось трансформаторное масло, а система вентиляции стала разносить дым по отсекам.

Однако, обращает внимание "Коммерсант", в таком случае получается, что дежурная вахта несколько запоздала с герметизацией отсека, а отдыхавашие подводники – с использованием индивидуальных дыхательных аппаратов.

По этой версии, пока остающейся одной из возможных наравне с другими, дежурная вахта из четырёх моряков и гражданский специалист смогли поднять станцию. После чего её доставили на базу гидронавтов в Оленью Губу.

Официальные итоги расследования пока не подведены и Кремль уже назвал естественным то, что как минимум часть его итогов будет засекречена.

Исследовательская станция, на которой вспыхнул пожар, могла использоваться для обеспечения навигации подводных беспилотников "Посейдон".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Коммерсант": причиной гибели подводников мог стать пожар после короткого замыкания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Пожар, подводники, глубоководная станция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 14.08.2019 09:14 Мск СМИ: Пожар нанес "Лошарику" существенный ущерб
Ранее 23.07.2019 09:03 Мск СМИ: Экипаж "Лошарика" мог спастись, если бы не следовал "Руководству по борьбе за живучесть"
Ранее 09.07.2019 21:05 Мск СМИ: На подлодке "Лошарик" могла произойти диверсия
Ранее 05.07.2019 12:33 Мск Погибшим в Баренцевом море подводникам посмертно присвоены звания Героев России
Ранее 05.07.2019 11:40 Мск Погибших в Баренцевом море подводников похоронят рядом с экипажем "Курска"
Ранее 04.07.2019 09:58 Мск Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.07.2019 07:55 Мск За "Лошариком" следили военные США: аппарат упоминается в докладе 2016 года
Ранее 04.07.2019 02:04 Мск Появилось фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки
Ранее 03.07.2019 20:32 Мск Минобороны РФ обнародовало список погибших подводников
Ранее 03.07.2019 13:43 Мск "Никогда в жизни такого не видел": рыбаки стали свидетелями аварии на секретной подлодке, где погибли 14 моряков
Ранее 03.07.2019 13:06 Мск Шойгу: Часть экипажа глубоководного аппарата удалось спасти
Ранее 03.07.2019 12:46 Мск Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников
Ранее 03.07.2019 12:22 Мск Кремль считает "естественным" неразглашение всей информации о гибели подводников
Ранее 03.07.2019 11:45 Мск Шойгу прибыл в Североморск после гибели подводников
Ранее 03.07.2019 09:08 Мск СМИ: Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Ранее 03.07.2019 00:00 Мск В Минобороны РФ не подтвердили информацию о "взрыве газа" на подводном аппарате
Ранее 02.07.2019 21:47 Мск Путин выразил соболезнования семьям погибших российских подводников
Ранее 02.07.2019 21:33 Мск Baza: 13 подводников погибли до того, как экипаж достиг берега
Ранее 02.07.2019 21:22 Мск Министр обороны РФ рассказал о действиях экипажа при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Ранее 02.07.2019 21:05 Мск Путин отправил Шойгу в Североморск лично расследовать причины гибели российских подводников
Ранее 02.07.2019 20:42 Мск Шойгу - Путину: Среди погибших российских подводников было два Героя России
Ранее 02.07.2019 19:02 Мск СК начал проверку обстоятельств гибели 14 подводников. Путин вызвал Шойгу. Первые подробности
Ранее 02.07.2019 16:36 Мск 14 российских моряков-подводников погибли в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров