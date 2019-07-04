"Коммерсант": причиной гибели подводников мог стать пожар после короткого замыкания

Пожар на глубоководной станции, унесший жизни 14 подводников, мог произойти из-за возгорания оплётки кабелей или трансформаторного масла.

"Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к отряду гидронавтов, сообщает, что возгорание произошло в момент, когда на центральном посту аппарата должна была смениться вахта. В это время большая часть экипажа находилась в жилом отсеке, отделённом переборками от центрального поста и служебных отсеков.

В это время могло произойти короткое замыкание на одном из электрораспределительных щитков, со стороны похожее на небольшой взрыв, после чего загорелось трансформаторное масло, а система вентиляции стала разносить дым по отсекам.

Однако, обращает внимание "Коммерсант", в таком случае получается, что дежурная вахта несколько запоздала с герметизацией отсека, а отдыхавашие подводники – с использованием индивидуальных дыхательных аппаратов.

По этой версии, пока остающейся одной из возможных наравне с другими, дежурная вахта из четырёх моряков и гражданский специалист смогли поднять станцию. После чего её доставили на базу гидронавтов в Оленью Губу.

Официальные итоги расследования пока не подведены и Кремль уже назвал естественным то, что как минимум часть его итогов будет засекречена.

Исследовательская станция, на которой вспыхнул пожар, могла использоваться для обеспечения навигации подводных беспилотников "Посейдон".