26 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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совет политических партий, Виталий Пашин (2016) | Фото: Накануне.RU

Депутат ЗСО, главврач и глава поселения. Виталий Пашин назвал свою сенаторскую тройку

Кандидат в губернаторы Челябинской области от ЛДПР, депутат Госдумы Виталий Пашин назвал кандидатов на пост сенатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

В сенаторскую тройку вошли руководитель фракции ЛДПР в ЗСО Алексей Беседин, директор, главврач медицинского центра "Лотос" Елена Коляда и глава Тимирязевского сельского поселения Владимир Горев.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября. На пост главы региона претендуют 14 кандидатов.

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Депутат ЗСО, главврач и глава поселения. Виталий Пашин назвал свою сенаторскую тройку

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Теги: Виталий Пашин, кандидат, выборы губернатора, сенаторская тройка,



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