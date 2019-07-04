В сенаторскую тройку вошли руководитель фракции ЛДПР в ЗСО Алексей Беседин, директор, главврач медицинского центра "Лотос" Елена Коляда и глава Тимирязевского сельского поселения Владимир Горев.

Кандидат в губернаторы Челябинской области от ЛДПР, депутат Госдумы Виталий Пашин назвал кандидатов на пост сенатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Депутат ЗСО, главврач и глава поселения. Виталий Пашин назвал свою сенаторскую тройку





