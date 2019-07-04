За "Лошариком" следили военные США: аппарат упоминается в докладе 2016 года

Подводный аппарат Losharik упоминается в докладе, подготовленном в 2016 году вооруженными силами США.

В презентации перечислены направления, представляющие интерес для вооруженных сил США в 2018–2022 годах, пишет РБК. Среди этих направлений - наблюдение за происходящим под поверхностью моря.

В презентации сказано, что научно-техническое подразделение занято разработкой средств, которые позволят улучшить способность обнаруживать объекты в море.

Документ находится в открытом доступе, первым на него обратило внимание издание The Drive после инцидента на подводном аппарате в Североморске.

В докладе США есть изображение российской подлодки. На нем "Лошарик" спускается на самое дно в компании других аппаратов. "Обнаружение/отслеживание "темных" целей", - сказано на подписи к изображению "Лошарика".

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел 1 июля. Минобороны РФ официально сообщило о нем на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

АС-12, также известная под названием "Лошарик", представляет собой атомную глубоководную станцию, оснащенную малоразмерным реактором и способную погружаться на глубину до 6000 м. Она предназначена для проведения специальных операций, хотя и не несет вооружения.

В качестве носителей таких аппаратов используются подлодки специального назначения БС-136 "Оренбург" или недавно спущенная на воду К-329 "Белгород". Отметим, что "Белгород" также называют возможным носителем для подводных беспилотников "Посейдон".

В Кремле заявили, что часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

Как стало известно СМИ из открытых источников, погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга. Часть подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны.

Подразделение имеет статус секретного, его деятельность связывают не только с научными исследованиями, но и с разведкой.

Одним из объяснений того, почему для ГУГИ столь важно изучение рельефа морского дна, могут быть именно "Посейдоны". Существует непростая задача навести и довести беспилотник до нужной цели. Именно поэтому гидрографические исследования могут быть важны именно с точки зрения стратегической обороны страны.