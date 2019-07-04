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Образование Приволжский ФО Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Перми школу №25 объединят со школой №72: реорганизацию должны провести за полгода

Власти Перми намерены провести очередное объединение школ, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте мэрии опубликован проект постановления о слиянии школ №72 и №25. Как следует из документа, объединение будет происходить на базе школы №25. На объединение двух учреждений отводится полгода с момента опубликования документа, а на перевод учеников - три месяца с момента уведомления органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, о начале реорганизации.

Родителей о переводе должны уведомить в течение месяца с даты официального опубликования документа.

Сейчас проект постановления проходит независимую антикоррупционную и общественную экспертизы, которые должны закончиться 7 июля.

Ранее власти города объясняли необходимость реорганизации школ тем, что малокомплектные школы с низкими показателями присоединяются к крупным школам с высоким рейтингом. Благодаря объединению школ высвобождаются финансы на повышение зарплат учителям, приобретение современного оборудования и ремонты. Растет качество образования.

Отметим, что не все пермяки поддерживают подобные изменения. 13 апреля в Перми около 300 человек вышли на митинг против слияния городских школ. Организаторы мероприятия - активисты "Союза поколений Мотовилихи", а также родители учащихся школ №48 и 49. Активисты собрали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке и за отставку замглавы администрации Людмилы Гаджиевой.

Противники объединения школ полагают, что замглавы администрации сливает школы города в холдинги, в огромные агломерации, "где до детей нет никому дела".

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В Перми школу №25 объединят со школой №72: реорганизацию должны провести за полгода

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Теги: школа №72, школа №25, реорганизация, объединение



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