У стрелков, устроивших пальбу в тюменском торговом центре, изъяты "травмат" и охотничий карабин

Участники перестрелки в тюменском ТРЦ "Кристалл" задержаны, у них изъяты травматический пистолет и охотничий карабин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило силовикам в 14.49 3 июля. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введён план "Перехват".

Во время проверки ситуации выяснилось, что 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья трижды выстрелил из травматического пистолета в 40-летнего иностранца. Стрелок и его подельники задержан.

Полицейскими изъяли принадлежащие одному из участников конфликта "травмат", который он передал другому злоумышленнику, и охотничий карабин. Против хозяина оружия составлены два административных протокола. Силовики продолжают выяснять все обстоятельства перестрелки.