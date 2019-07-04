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Происшествия Тюменская область
Стрельба в ТЦ Кристалл Тюмень оружие (2019) | Фото: УМВД по Тюменской области

У стрелков, устроивших пальбу в тюменском торговом центре, изъяты "травмат" и охотничий карабин

Участники перестрелки в тюменском ТРЦ "Кристалл" задержаны, у них изъяты травматический пистолет и охотничий карабин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило силовикам в 14.49 3 июля. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введён план "Перехват".

Во время проверки ситуации выяснилось, что 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья трижды выстрелил из травматического пистолета в 40-летнего иностранца. Стрелок и его подельники задержан.

Полицейскими изъяли принадлежащие одному из участников конфликта "травмат", который он передал другому злоумышленнику, и охотничий карабин. Против хозяина оружия составлены два административных протокола. Силовики продолжают выяснять все обстоятельства перестрелки.

Стрельба в ТЦ Кристалл Тюмень участник(2019)|Фото: УМВД по Тюменской областиСтрельба в ТЦ Кристалл Тюмень участник(2019)|Фото: УМВД по Тюменской области

Стрельба в ТЦ Кристалл Тюмень участник(2019)|Фото: УМВД по Тюменской области

Стрельба в ТЦ Кристалл Тюмень участник(2019)|Фото: УМВД по Тюменской области

Стрельба в ТЦ Кристалл Тюмень оружие(2019)|Фото: УМВД по Тюменской области

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У стрелков, устроивших пальбу в тюменском торговом центре, изъяты "травмат" и охотничий карабин

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Теги: Кристалл, стрельба, эвакуация



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