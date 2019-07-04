"Отдал кино все, что только мог": Тарантино хочет завершить карьеру режиссера

Известный американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что хочет завершить карьеру.

В преддверии премьеры своего нового фильма "Однажды в Голливуде" он отметил, что "отдал кинематографу все, что только мог" и размышляет над тем, чтобы покинуть режиссерское кресло.

Данное заявление удивило зрителей. Любители кино были уверены, что режиссер собирается снять 10 фильмов, о чем говорил ранее, тогда как "Однажды в Голливуде" является только девятой его картиной.

При этом Тарантино уточнил, что завершит карьеру только в том случае, если его новый фильм тепло встретят в прокате, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно в Сети появились необычные постеры к ленте "Однажды в Голливуде": в виде афиш к фильмам 60-х годов.