26 Июля 2020
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квентин тарантино, актер, продюсер, режиссер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

"Отдал кино все, что только мог": Тарантино хочет завершить карьеру режиссера

Известный американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что хочет завершить карьеру.

В преддверии премьеры своего нового фильма "Однажды в Голливуде" он отметил, что "отдал кинематографу все, что только мог" и размышляет над тем, чтобы покинуть режиссерское кресло.

Данное заявление удивило зрителей. Любители кино были уверены, что режиссер собирается снять 10 фильмов, о чем говорил ранее, тогда как "Однажды в Голливуде" является только девятой его картиной.

Леонардо Ди Каприо Брэд Питт Однажды в Голливуде(2019)|Фото:instagram.com/leonardodicaprio

При этом Тарантино уточнил, что завершит карьеру только в том случае, если его новый фильм тепло встретят в прокате, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно в Сети появились необычные постеры к ленте "Однажды в Голливуде": в виде афиш к фильмам 60-х годов.

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"Отдал кино все, что только мог": Тарантино хочет завершить карьеру режиссера

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Теги: Тарантино, режиссер, карьера



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