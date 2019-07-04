Рейс "Utair" Екатеринбург – Сургут задержали на 10 часов из-за проблем с лайнером

Прибытие борта "Utair" из Екатеринбурга в Сургут задерживается на 10 часов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно онлайн-табло сургутской аэрогавани, самолёт должен был приземлиться ещё в 23.30 3 июля, однако лайнер до сих пор в пути – он улетел в Югру только в 7.25 4 июля, и прибудет в город около 10.00.

Получить комментарий перевозчика не удалось. По некоторым данным, причиной могли стать неисправности лайнера.