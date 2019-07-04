26 Июля 2020
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самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

Рейс "Utair" Екатеринбург – Сургут задержали на 10 часов из-за проблем с лайнером

Прибытие борта "Utair" из Екатеринбурга в Сургут задерживается на 10 часов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Согласно онлайн-табло сургутской аэрогавани, самолёт должен был приземлиться ещё в 23.30 3 июля, однако лайнер до сих пор в пути – он улетел в Югру только в 7.25 4 июля, и прибудет в город около 10.00.

Получить комментарий перевозчика не удалось. По некоторым данным, причиной могли стать неисправности лайнера.

сургут(2013)|Фото: Фото: Накануне.ru

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Рейс "Utair" Екатеринбург – Сургут задержали на 10 часов из-за проблем с лайнером

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Теги: Utair, задержка, самолёт



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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2019 10:17 Мск В транспортной прокуратуре назвали причину многочасовой задержки рейса из Екатеринбурга в Сургут

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