Курентзис назвал условие, при котором останется руководителем Дягилевского фестиваля

Бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис заявил, что останется руководителем "Дягилевского фестиваля" в Перми лишь в том случае, если оперный театр по-прежнему будет возглавлять Андрей Борисов. Об этом дирижер рассказал в интервью Ксении Собчак.

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Дирижер рассказал Собчак о причинах ухода их театра. Ранее Курентзис заявил о непонимании со стороны краевых властей. В интервью он рассказал о том, что губернатор не ходил на премьеры, а министр культуры упрекал дирижера в том, что он не находится в Перми и требовал согласования спектаклей. "Это была атака на терпение", - заявил Курентзис.

Он прокомментировал и процесс обсуждения строительства новой сцены для оперного театра. Дирижера обидело, что его не пригласили на "круглый стол", где обсуждалась новая версия проекта. Хотя на мероприятии присутствовал худрук Новосибирского театра опера и балета Владимир Кехман, с которым у Курентзиса напряженные отношения. "После всего этого написал письмо о своем уходе", - сказал дирижер Собчак.

"Чтобы не бросить пермскую аудиторию, я хотел бы продолжать делать "Дягилевский фестиваль", но только если директором театра останется Андрей Борисов", - сказал Курентзис.