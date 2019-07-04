В Москве прошел митинг против полигона в Шиесе

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Центральный ФО В России Москва
митинг &quot;Очистим Россию от мусора&quot; в Москве (2019) | Фото: Накануне.RU

В Москве прошел митинг против полигона в Шиесе

Вечером 3 июля на Суворовской площади прошел санкционированный митинг "Очистим Россию от мусора". По словам организаторов, в мероприятии участвовало около 1500 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторами акции выступил Объединенный оргкомитет оппозиции. С флагами на площади стояли представители "Левого фронта", КПРФ, "Партии Дела", "Другой России", ОКП, "Свободной России". Среди граждан было много молодежи. Люди стояли с плакатами, которые гласили: "Мусорный Ватикан", "Москва, оставь свой мусор себе", "Поморье не помойка", "Защитим Поморье".

На митинге выступила представитель "Левого фронта" Анастасия Удальцова. "Вопрос о строительстве мусорного полигона в Архангельской области должны решать сами жители с помощью референдума", - заявила она собравшимся.

митинг в Шиесе "Очистим Россию от мусора"(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг в Шиесе "Очистим Россию от мусора"(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг в Шиесе "Очистим Россию от мусора"(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг в Шиесе "Очистим Россию от мусора"(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве прошел митинг против полигона в Шиесе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анастасия Удальцова, очистим россию от мусора



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров