В Москве прошел митинг против полигона в Шиесе

Вечером 3 июля на Суворовской площади прошел санкционированный митинг "Очистим Россию от мусора". По словам организаторов, в мероприятии участвовало около 1500 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторами акции выступил Объединенный оргкомитет оппозиции. С флагами на площади стояли представители "Левого фронта", КПРФ, "Партии Дела", "Другой России", ОКП, "Свободной России". Среди граждан было много молодежи. Люди стояли с плакатами, которые гласили: "Мусорный Ватикан", "Москва, оставь свой мусор себе", "Поморье не помойка", "Защитим Поморье".

На митинге выступила представитель "Левого фронта" Анастасия Удальцова. "Вопрос о строительстве мусорного полигона в Архангельской области должны решать сами жители с помощью референдума", - заявила она собравшимся.