Бари Алибасов собирается судиться с Первым каналом

72-летний продюсер Бари Алибасов намерен судиться с Первым каналом. Причина – слухи вокруг съемки программы "На самом деле".

Предполагалось, что продюсер "На-На" пройдет тестирование на полиграфе (как это обычно делают и другие гости программы Дмитрия Шепелева). Дальше что-то пошло не так: в сети со ссылкой на источник из массовки появились сообщения, что Алибасов на съемку в назначенный день и час не явился, сославшись на плохое самочувствие. Сам Бари теперь утверждает, что был на съемочной площадке и вместе со своим пиар-директором ждал за кулисами. Из этого не становится понятно, состоялась все-таки съемка или нет. Продюсер собирается судиться с Первым каналом.

"Это чушь собачья, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Бари Алибасов. — От этой программы исходит столько лжи, что в голове не укладывается. Все с ног на голову поставили, с больной головы на здоровую — или наоборот — перекинули".

Продюсер рассказал, что съемки ток-шоу длились более четырех часов, а еще четыре часа к ним готовились.

"Я до конца досидел на этой программе вчера. Там было такое наглое вранье, что просто словами не передать. Я за свои немалые годы впервые с таким сталкиваюсь. Это был срежиссированный обман. Свои люди прикормленные сидят, тявкают. Речь шла о моем лечении. Какие-то там умники выставили, что я подстроил свое лечение.

Но я четыре недели лечился в больнице. Все это время со мной рядом были мои друзья, Лидия Николаевна Шукшина. Они мои свидетели. Вся клиника — свидетели моего лечения", - говорит продюсер.

"Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от Первого канала и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою версию, совершенно абсурдную. Они утверждают, что я не лечился, а пиарился", — подчеркнул Алибасов.

Напомним, Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, выпив ее по ошибке. Он получил ожог внутренних органов и несколько недель был в реанимации, врачи даже вводили его в медикаментозную кому.