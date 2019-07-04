У компании Александра Маслякова хотят забрать права на товарный знак "КВН"

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
(2011) | Фото:пресс-служба правительства Москвы

У компании Александра Маслякова хотят забрать права на товарный знак "КВН"

Движение КВН снова оказалось в центре скандала. Как сообщает "Коммерсант", ООО "Группа 7" требует через суд аннулировать решение Роспатента о правах на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением "АМИК", главой которого является Александр Масляков. Его компания привлечена к делу в качестве третьего лица.

Истец считает, что товарный знак после смерти одного из основателей КВН – Сергея Муратова - принадлежит его вдове, а она, в свою очередь, передала права на знак "Группе 7".

Иск будет рассмотрен 19 августа.

В ответ Масляков подал иск с требованием оштрафовать оппонентов на три миллиона рублей за использование товарного знака КВН в документальном фильме о программе. О требовании убрать эту аббревиатуру из названия из ленты стало известно в конце 2017 года. Тогда создатели фильма решили оставить в названии только фразу "Свидетельство о рождении" (изначально картина называлась "КВН: свидетельство о рождении"), пишет Super.

Осенью 2017 года Масляков ушел с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН". Transparency International утверждала, что его отставка произошла из-за нарушений при передаче кавээнщикам здания кинотеатра "Гавана" и земли под ним, которые стали собственностью компании телеведущего. В Союзе КВН пояснили, что его уход с этим не связан и был запланирован заранее, еще в начале 2017 года. Масляков сохранил позицию ведущего КВН, напоминает Лента.Ру.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У компании Александра Маслякова хотят забрать права на товарный знак "КВН"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр масляков, квн, товарный зрак, права, амик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров