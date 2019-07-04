У компании Александра Маслякова хотят забрать права на товарный знак "КВН"

Движение КВН снова оказалось в центре скандала. Как сообщает "Коммерсант", ООО "Группа 7" требует через суд аннулировать решение Роспатента о правах на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением "АМИК", главой которого является Александр Масляков. Его компания привлечена к делу в качестве третьего лица.

Истец считает, что товарный знак после смерти одного из основателей КВН – Сергея Муратова - принадлежит его вдове, а она, в свою очередь, передала права на знак "Группе 7".

Иск будет рассмотрен 19 августа.

В ответ Масляков подал иск с требованием оштрафовать оппонентов на три миллиона рублей за использование товарного знака КВН в документальном фильме о программе. О требовании убрать эту аббревиатуру из названия из ленты стало известно в конце 2017 года. Тогда создатели фильма решили оставить в названии только фразу "Свидетельство о рождении" (изначально картина называлась "КВН: свидетельство о рождении"), пишет Super.

Осенью 2017 года Масляков ушел с поста директора ГУП "Московский молодежный центр "Планета КВН". Transparency International утверждала, что его отставка произошла из-за нарушений при передаче кавээнщикам здания кинотеатра "Гавана" и земли под ним, которые стали собственностью компании телеведущего. В Союзе КВН пояснили, что его уход с этим не связан и был запланирован заранее, еще в начале 2017 года. Масляков сохранил позицию ведущего КВН, напоминает Лента.Ру.