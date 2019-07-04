Boeing выделил 100 миллионов долларов семьям погибших в катастрофах Lion Air и Ethiopian Airlines

Американская корпорация Boeing выделила $100 млн в качестве пожертвования семьям погибших в катастрофах самолетов 737 MAX авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines. Аварии, унесшие жизни почти 350 человек, произошли в октябре 2018 и марте 2019 соответственно.

В сообщении Boeing говорится, что эти средства будут направлены на поддержку семей погибших. Деньги будут выделены до 31 декабря 2019 года. Также корпорация намерена сотрудничать с властями стран и регионов, где проживают семьи погибших, с некоммерческими организациями, которые могут помочь родственникам жертв катастроф.

"Мы в Boeing сожалеем о трагической гибели людей в обеих этих катастрофах, эти потерянные жизни и впредь будут оказывать большое влияние на наши сердца и умы долгие годы", - заявил Деннис Мюлленбург, председатель совета директоров и генеральный директор Boeing. При этом он отметил, что компания собирается в ближайшие месяцы вернуть себе доверие и уверенность клиентов.

Таким образом, Boeing фактически признает свою вину в катастрофах. Пока не известно, будут ли родственники погибших подавать в суд на корпорацию с требованием компенсаций.

Ранее в ходе расследований стало известно, что программное обеспечение самолетов 737 MAX могло привести к катастрофам. Более того: несколько ассоциаций пилотов заявили, что предупреждали Boeing о возможных проблемах уже после первой катастрофы, но в корпорации не прислушались к требованиям провести доработку. Только когда авиационные власти по всему миру приземлили данный тип самолета, корпорация взялась за доработку ПО. На прошлой неделе при подготовке к тестированию улучшенной версии ПО Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) выявило еще один дефект, который может привести к серьезным проблемам. Таким образом, испытание обновленного самолета откладывается на неопределенный срок, и в этом году MAX по всему миру едва ли вернутся в строй.