СМИ: подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье объявлен в международный розыск

Главного фигуранта по делу об убийстве в подмосковном Красногорске экс-спецназовца ГРУ объявили в розыск. ТАСС со ссылкой на адвоката разыскиваемого сообщает: Оганес Айрапетян находится в федеральном и международном розыске.

По словам защитника, Айрапетяну заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Адвокат считает, что его подопечный "действовал в целях самообороны, оказавшись жертвой ситуации".

Драка, в которой убили бывшего спецназовца Никиту Белянкина, произошла в Путилкове под Москвой в ночь на 2 июня. По делу арестованы девять человек.