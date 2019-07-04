Путин встретится с папой Римским

Российский президент Владимир Путин 4 июля посетит Италию и Ватикан, где проведет встречу с папой Римским Франциском.

Как сообщил помощник главы государства по международным вопросам Юрий Ушаков, Путин планирует говорить о ситуации в Сирии и на юго-востоке Украины. Ушаков напомнил, что после исторической встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в 2016 году, отношения двух церквей вышли на новый уровень, а эти отношения являются "неотъемлемой частью" отношений между Москвой и Ватиканом.

Стороны "подходят с близких или практически одинаковых позиций к таким важным международным темам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экологических, техногенных катастроф, защита христиан в зонах конфликтов, отстаивание общегуманистических ценностей", отметил помощник президента РФ, пишет газета "Ведомости".

Папа Франциск и Путин виделись уже дважды в Риме в 2013 и 2015 гг.