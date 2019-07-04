26 Июля 2020
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конгресс-центр МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Добраться до "Иннопрома" и GMIS жителям Екатеринбурга будет легче

Администрация Екатеринбурга вводит маршруты автобусов на время проведения международных мероприятий.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, с 8 по 11 июля от метро "Ботаническая" до МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" будет курсировать шаттл с интервалом движения 15 минут, а от метро "Площадь 1905 года" интервал составит полчаса.

От гостиниц Екатеринбурга также предусмотрена доставка гостей и жителей столицы Урала на выставочные площадки "Екатеринбург-ЭКСПО". От отелей "Маринс Парк", "Novotel Екатеринбург Центр", "Angelo by Vienna House Екатеринбург" и "Ramada Hotel & Spa" с интервалом 30 минут будут передвигаться специальные автобусы. От отеля "Грин Парк" движение предусмотрено с интервалом в один час.

Таков же порядок и обратного пути, с соблюдением временного интервала.

Автобусы до выставочного центра и обратно будут курсировать с 8 до 20 часов.

Предполагается, что в первый день GMIS, в рамках церемонии открытия, выступят российские и иностранные официальные лица: заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, председатель Организационного комитета GMIS Бадр аль-Олама, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ожидается, что в Глобальном саммите по производству и индустриализации примут участие порядка 2 тыс. человек.

А на "Иннопром"-2019 будет представлено 15 национальных экспозиций, что в 2 раза превышает результат прошлого года. Впервые свои национальные стенды представят Австрия, Казахстан, Франция. Напомним, что тема предстоящей выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения".

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Добраться до "Иннопрома" и GMIS жителям Екатеринбурга будет легче

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Теги: Иннопром, GMIS, Екатеринбург



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