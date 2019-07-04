26 Июля 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2019) | Фото:

В Прикамье доставили 40 новых автомобилей социальных участковых

40 новых автомобилей повысят доступность социальной помощи для 84 тыс. жителей Прикамья.

В Пермском крае состоялась торжественная церемония передачи ключей от транспортных средств в центры социальной защиты региона. Машины закуплены в рамках нацпроекта "Демография" и предназначены для организации работы социальных участковых. На них будут совершать выезды в сельские и труднодоступные территории мобильные бригады, состоящие из социальных и медицинских работников, чтобы на месте оказать комплексную помощь пожилым людям старше 65 лет.

Автомобили направлены в села Юрла, Сива, Усть-Кишерть, Елово, Большая Соснова, а также поселок Частые.

(2019)|Фото:

Всего было закуплено 23 "Лады Ларгус" и 17 "Шевроле Нива". Автомобили распределены по принципу транспортной доступности территорий. Для труднодоступных территории Пермского края были закуплены машины повышенной проходимости полноприводные внедорожники "Шевроле". А для территорий с хорошей транспортной доступностью предназначены "Лады".

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В Прикамье доставили 40 новых автомобилей социальных участковых

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Теги: Прикамье, автомобили, пенсионеры, помощь



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