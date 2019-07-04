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Экономика В России
(2005) | Фото: www.bp.com

Правительство предложило компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов

Глава Минфина Антон Силуанов предложил вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты.

Соответствующий проект закона рассмотрит кабмин, а затем поправки к Налоговому кодекс поступят на рассмотрение в Госдуму. "Договорились о том, что при цене керосина свыше 48,2 тыс. за т, что соответствует примерно $70 за баррель, мы будем вводить отрицательный, обратные акцизы из доходов бюджета",— сказал Силуанов.

Министр отметил, что если цена будет превышать планку, которая будет влиять на цены на авиационные билеты, правительство будет доплачивать из нефтегазовых доходов.

Как предполагается, данный механизм заработает с 1 августа, сообщает "Коммерсант".

Напомним, во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" президент России попросил правительство разработать компенсацию роста цен на керосин для авиакомпаний, присоединив производителей керосина к соглашению по бензину и дизельному топливу. В Минтрансе идею главы государства одобрили, добавив, что уже давно предлагали такую меру. Настаивали на выплатах субсидий за подорожавший керосин и сами авиаперечозчики.

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Правительство предложило компенсировать удорожание авиатоплива из нефтегазовых доходов

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Теги: авиатопливо, авиабилеты, Минфин



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Ранее 04.09.2019 08:27 Мск Авиабилеты в России за полгода подорожали на 7% - Минтранс

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