Подписан закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Российский президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание кредита по ипотеке.

Как следует из документа, опубликованном на официальном портале правовой информации, воспользоваться льготой смогут россияне, в семьях которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года рождается третий ребенок или последующие дети.

Максимальный размер компенсации составит 450 тыс. руб. Средства можно будет использовать на погашение суммы задолженности. В случае если остаток задолженности будет меньше данной суммы, оставшиеся средства можно будет направить на погашение процентов за пользование ипотечным кредитом.

Напомним, поручение предоставить субсидии многодетным на погашение ипотечных займов дал президент России. Закон вступит в силу с 1 января 2019 г., это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребенок родился в этом году.