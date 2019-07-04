26 Июля 2020
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WhatsApp (2014) | Фото:

В работе Facebook, Instagram и What'sApp произошел сбой

Пользователи социальных сетей Facebook, Instagram и What'sApp сообщили о сбое в работе сервисов.

Технические неполадки зафиксировали в России и некоторых странах Европы. Более 90% пользователей What'sApp не смогли подключиться к серверу, у остальных некорректно отображался сайт или возникала проблема с авторизацией.

Тем временем, большинство пользователей Instagram испытали трудности при загрузке приложения, 9% сообщили о проблемах с входом, для остальных сайт был недоступен.

Более 80 процентов пользователей Facebook не смогли зайти на сайт социальной сети, а 17% – пройти авторизацию.

Как сообщил представитель IT-компании "Крок" Ренат Сайфутдинов, одна из возможных причин сбоя - проблемы с работоспособностью дата-центров, например связанные с инженерными системами или недостаточным резервированием, сообщает РИА "Новости".

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В работе Facebook, Instagram и What'sApp произошел сбой

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Теги: Facebook, Instagram, What'sApp



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