Появилось фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

В Сети появились снимки подводной лодки "Оренбург" на базе Северного флота в Североморске.

Фотографии были сделаны 3 июля. На заднем плане стоит спасательный буксир Северного флота. Перед ним — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 "Оренбург", носитель атомной глубоководной станции проекта 10831, на которой произошел пожар.

Данный аппарат носит название АС-31 "Лошарик". Его глубина погружения — до шести тыс. м, скорость движения — до шести узлов (11 километров в час), сообщает ТАСС.

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел еще 1 июля. Известно о нем стало на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

В Кремле заявили, часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания рассказал подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Всех погибших похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.