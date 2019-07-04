Россиянам ипотека под 2% будет доступна уже в этом году

Первые договоры по ипотечному кредитованию с льготной ставкой под 2% годовых жители Дальнего Востока смогут оформить к концу 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в Минвостокразвития, на это предусмотрено 15 млрд руб., заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. По его словам, максимальный размер займа составит 4 млн руб. "Мы хотим поддержать людей, которые заявили о индивидуальном строительстве на "дальневосточном гектаре" и молодые семьи, которые готовы приобретать жилье эконом-класса", - отметил Козлов.

По данным министра, сегодня на Дальнем Востоке насчитывается более 15 тыс. молодых семей не имеют собственного жилья.

Напомним, льготная ипотека будет доступна молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также участники программы "Дальневосточный гектар". Ипотечное кредитование под 2% годовых будет доступно для строительства или ремонта жилья. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет. Первоначальный взнос при этом требоваться не будет.