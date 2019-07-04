Синоптики рассказали об изменчивой погоде в июле

На большей части России температура в июле прогнозируется около и выше нормы.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это не означает, что весь месяц будет держаться теплая погода: жара будет сменяться похолоданием.

Так, температура в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Западной Сибири и Урала. По прогнозам синоптиков, погода в первой декаде июля в центре страны ожидается переменчивой, а настоящее лето установится лишь со второй декады месяца, сообщает "Российская газета".

Температура выше июльской нормы ожидается в большинстве регионов Сибирского федерального округа, на севере Уральского федерального округа и в Якутии.

А на 80% территории России осадки выпадут в пределах нормы, засухи не ожидается. Избыток дождей в Гидрометцентре прогнозируются в Красноярском крае и в Якутии, меньше нормы - на Ямале, Чукотке, севере Таймыра и Камчатке.