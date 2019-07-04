Стала известна сумма ущерба от наводнения в Иркутской области

Ущерб от разрушительного наводнения в Иркутской области, согласно предварительной информации, составит 29 млрд руб.

Как сообщил губернатор региона Сергей Левченко, из 9 тыс. 135 жилых домов, которые уже удалось обследовать, 3 тыс. 489 домов не подлежат восстановлению, остальные можно отремонтировать. "Данная информация считается предварительной, окончательные сведения будут представлены после спада воды и проведения работ по оценке фактического ущерба", — сказал глава региона.

По его данным, электроснабжение восстановлено в 46 населенных пунктах из 60. Водоснабжение в Тулуне должны восстановить 4 июля. Также на этот день запланировано прибытие аэромобильной группы МЧС России в составе 150 человек, сообщает Lenta.ru.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

30 июня Центральный военный округ направил подразделения в зону подтопления в Иркутской области. Военные выдвинулись в зону ЧП в город Нижнеудинск для оказания помощи населению при наводнении.

По последним данным, число погибших при наводнении возросло до 20 человек.

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области".

Согласно тексту документа, наводнению на территории Иркутской области присваивается статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Установлен особый уровень реагирования: в частности, для ликвидации ЧС будут привлечены вооруженные силы РФ, а также другие войска и воинские формирования.