Пойманный на подделке подписей за Соболь москвич рассказал, сколько ему платили

Предвыборная гонка в самом разгаре, а имя Соболь никак не перестанет звучать в СМИ. Юрист «ФБК» попала в центр резонансного скандала, после того как полицией была обнаружена съемная квартира на Пресненской набережной, в которой трое неизвестных подделывали подписные листы в поддержку Любови Соболь. Наряд прибыл по адресу после сообщения представителя собственника сдаваемой в аренду квартиры. ГУ МВД изъяло все документы из жилого помещения. На данный момент правоохранительные органы проводят тщательную проверку

На съемной квартире трое молодых людей «рисовали автографы» в поддержку сторонницы Навального и ряда других кандидатов в МГД.Видео с осмотром квартиры позднее было выложено в Сеть.

В интервью ФАН один из «художников» Соболь, представившийся Павлом, поведал, почему ввязался в сомнительную политическую авантюру с подделыванием подписей. По словам Павла, он считает, что ФАН одно из немногих СМИ, которое честно освещает выборы в Москве и может оказать помощь.

"Сейчас у меня большие проблемы. Мое лицо засветилось в огромном количестве СМИ, меня вызывают на допросы полицейские. И все очень серьезно, а не так, как мне обещали, когда я соглашался на эту подработку. Поэтому либо я сейчас расскажу правду журналистам, либо мне такое могут пришить те же полицейские, что я просто сяду на пару лет. А я так не хочу", - рассказал собеседник издания.

По словам Павла, в подпольную «фабрику» подписей он попал благодаря Ольге Ключниковой. Павлу изначально показалось, что Ольга простой администратор. Лишь позднее открылась правда, что Ключникова связана с «ФБК», Соболь и Навальным.

"Пока не попал в полицию, удмал, что она просто организатор частный. Нанятый со стороны. Но позднее сотрудники из центра "Э" показали ее фото вместе с другими сотрудниками ФБК Навального. Эта девушка - Ольга Ключникова. Она работает в ФБК и , кажется, на Соболь лично. Все время дерганая была и за телефоны бесконечно хваталась", - вспомнил Павел.

Ольга убедила молодого человека, что максимум, что ему светит – административка: полиция не влезет, побоится политического резонанса, мэрии просто проблемы не нужны. «Легкая работа» - 40 листов в день и сиди, пей пиво. «Чуткая администраторша» даже пообещала скрасить досуг приставкой.

"Мы в квартире сидели. Сначала четыре человека было, потом три. Две тысячи рублей за смену получали. Работали с семи вечера до семи утра. Но нам заплатили только за два дня. В общем, мы успели отработать только три дня, на четвертый пришла полиция", - рассказал Павел.

Занимательно, что в тот момент как тремя «рисовальщиками» заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, «заботливая работодатель» открестилась от своих подопечных. Сама не звонит, трубку не берет.

"Сейчас мне чуть ли не экстремизм шьют. При этом ни Ольга, ни кто-то из ее помощников даже на связь не вышли. Телефоны теперь не доступны. Скорее всего, просто выключены либо я в черном списке. Они меня просто бросили на растерзание нашей любимой системе. Свои проблемы они сделали моими личными проблемами. Я раньше уже работал на разных акциях и массовках, там обычно поддерживали все друг друга. Тут и меня, и ребят, которые со мной сидели, просто кинули. Я понимаю, что если меня захотят упечь за решетку, то никакая Соболь с пикетами на Петровку не выйдет", - выразил уверенность Павел.

Павел также рассказал, что на «месте работы» они заполняли подписные листы за фаворитов Навального – Ивана Жданова и Любовь Соболь. За несколько дней работы команда изготовила 600 «автографов». В среднем в день «подпольщики» рисовали по 200 подписей.

"Видео видели? Думаете мы за Собянина в этом помещении рисовали? Мы рисовали за Любовь Соболь и немного, в первую смену, за Ивана Жданова. Но сразу скажу, изначально мы догадывались, что это правонарушение, но нам так все подали, что это не казалось каким-то преступлением. Думали, что заполняли тестовые листы для волонтеров, для проверки. Оказалось, что настоящие. При этом Ольга говорила, что ничего предосудительного в том, чтобы воевать с властями таким способом, она не видит. Все ведь так делают," - откровенно заявил Павел.

В конце своего рассказа Павел признался: то, что он делал, неправомерно и карается Уголовным Кодексом. "До этого даже не предполагал, что такое запрещено, больше никогда на такое не подпишусь. И другим не советую. Люди, вас просто подставят, как меня. Это не стоит пары тысяч в день", - подытожил Павел.

Напомним, что обнаруженная в Пресненском районе фабрика по подделке подписей это не единственная в Москве. Ранее кандидат в МГД Александр Босых заявлял в полицию о массовой фальсификации подписей в поддержку Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина. Команда политика также обнаружила в одной из квартир «мастерскую политических художников».