МИД Малайзии призвал мировое сообщество воздержаться от обвинений в адрес России по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла на саммите АСЕАН призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России и провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщают "Известия".

По его словам, несмотря на то, что расследование еще продолжается, Запад уже спешит выступить с обвинениями в адрес целых стран и называет фамилии причастных.

"Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении", - приводит издание слова политика. Также Сайфуддин Абдулла высказал мнение, что страны Запада, участвующие в расследовании могут скрывать некоторые детали, поскольку отказывают властям королевства в полном доступе к расследованию. Глава МИД призвал всех участников процесса оставаться максимально беспристрастными.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Совет Евросоюза в очередной раз призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 г. Соответствующее заявление сделала глава дипломатии ЕС Федерика Мoгерини накануне пятой годовщины трагедии.

19 июня в Нидерландах назвали имена четырех обвиняемых по версии Совместной следственной группы (Joint Investigation Team (JIT), расследующей катастрофу самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing-777 в 2014 году над Донецком. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Карченко, заявил один из следователей.

Представители международной следственной группы пообещали, что потребуют от России допросить подозреваемых в причастности к крушению MH17, но не будут требовать экстрадиции. Суд начнется в марте 2020 года.



При этом представители Объединенной следственной группы, огласив имена обвиняемых, не смогли объяснить, кем и как была установлена принадлежность "Бука", из которого сбили самолет, к России.