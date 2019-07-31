23 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
коллаж, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко (2018) | Фото: Накануне.RU

Источник вброса «Досье» об убийстве журналистов в ЦАР находится на Аляске

Источник сфабрикованного расследования «Досье» взламывал переписку «пригожинских» из снежной Аляски. По крайней мере, это следует из самого текста проекта беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского.

«Из соображений безопасности» имя и место нахождения человека, который предоставил так называемые «скриншоты» переписки, не сообщается. Но «Новая газета» объясняет, что тот находился не в часовом поясе ЦАР, а в месте с разницей в 10 часов, что подтверждается при сопоставлении «скриншотов» и описания в тексте «Досье».

скан, телеграм - канал, цар медиа(2019)|Фото:скан, телеграм-канал

Так, например, время отправки одного из сообщений в групповом чате «ЦАР Медиа» — 15.40 по Банги.

телеграм-канал цар медиа(2019)|Фото:телеграм -канал цар медиа

В соответствующем «скриншоте переписки Telegram» указано время — 5:40, то есть для получения этого времени необходимо отнять 10 часов, что и указано в тексте расследования «Досье».

Но если от часового пояса ЦАР (UTC+1) отнять 10 часов, получается часовой пояс UTC-9. А, как известно, любому, кто в не прогуливал в школе географию, в этом часовом поясе находится только территория штата Соединеных Штатов Америки — Аляска, Тихий Океан и два полюса. Укажи Ходорковский в качестве часового пояса своего «источника» Великобританию или даже Россию, поверить в нарисованные переписки было бы проще. Но указанные в этом часовом поясе локации больше подходят для съемок документальных фильмов, чем для работы агентуры беглого олигарха.

Разумеется, эта несостыковка — ошибка тех, кто фабриковал расследование, чтобы оправдать Ходорковского и спасти его от уголовной ответственности за причастность к гибели трех российских журналистов в ЦАР.

Напомним, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в Центральноафриканской Республике. В одну из самых опасных стран Африки их отправила подконтрольная Михаилу Ходорковскому структура Центр управления расследования. По результатам приостановленного в ЦАР следствия виновными в гибели российских граждан были признаны местные вооруженные банды, однако многие эксперты сходятся на том, что главный виновник трагедии — Михаил Ходорковский, который отправил людей в горячую точку без охраны и не поставил в известность о командировке местные власти и представителей российского МИД.

 

 

 

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Источник вброса «Досье» об убийстве журналистов в ЦАР находится на Аляске

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Теги: убийство журналистов в цар, ходорковский, охран джемаль, цар медиа



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Развитие сюжета:

Ранее 30.09.2019 14:41 Мск "Провокация привела к трагедии": Советник главы ЦАР обвинил Ходорковского в гибели журналистов

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