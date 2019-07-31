СМИ сообщили о схеме "крышевания" банков сотрудниками ФСБ

Арестованный в начале июля за взятки на $850 тыс. экс-глава управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин годами "крышевал" банковскую сферу. Об этом сообщили журналисты изданий "Проект" и The Bell в своем совместном расследовании.

СМИ опираются на данные пострадавших банкиров и утверждают, что в схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

Согласно данным источника, близкого к ФСБ, у управления "К" было два неформальных способов взаимодействия с банками. Первый - процент от выведенных средств. Он составлял 0,1-0,2% от объема операции. Второй - фиксированные взятки за конкретные нарушения. Банки, которые занимались обналом, управление К, сообщает экс-владелец банка с отозванной лицензией, управление "К" ставило на "абонентскую" плату.

В расследовании также сказано, что, для того, чтобы получить процент, ФСБ командировали в банк "подкрышника" - отставного офицера ФСБ/КГБ. Чаще всего его назначали на пост руководителя службы экономической безопасности банка и он контролировал все денежные потоки. Также в обязанности "подкрышников" входил сбор сведений о рынке.

"Это позволяло держать все под колпаком", - утверждают журналисты. По информации изданий, система не была замкнутой, поскольку контролировать весь банковский сектор в одиночку невозможно. У арестованных сотрудников была налажена работа с региональными управлениями ФСБ, поскольку в регионах РФ, особенно на юге получить наличные всегда было проще и дешевле.

Перевозкой налички по Москве занимались сотрудники "Альфа" и "Вымпел". Для этого спецназовцы брали больничный, а автомобили якобы сдавали на техобслуживание.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Его обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Ранее несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

СМИ писали, что задержание Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин.