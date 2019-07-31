Для тушения пожаров в Сибири дополнительно потребуется около трех миллиардов рублей

Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин обратился к Правительству РФ с просьбой предусмотреть дополнительные средства на усиление работ по тушению пожаров в Сибири, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства России.

Соответствующее предложение прозвучало на совещании о ситуации с лесными пожарами, которое провел сегодня премьер министр Дмитрий Медведев.

Председатель правительства подчеркнул, что работу по тушению пожаров надо усилить везде, и, прежде всего, в регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты, чтобы не повторилась ситуация 2010 г.

"Тогда горела практически вся страна, были десятки погибших, сожженные населенные пункты, не говоря уже о лесных угодьях и других важных для страны объектах. Поэтому самая главная задача, еще" раз повторяю в самом начале совещания, – не допустить распространения огня на населенные пункты", - заявил Дмитрий Медведев.

Выступая с докладом, Дмитрий Кобылкин отметил, что прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа остается неблагоприятным.

"Существует вероятность превышения средних значений температуры в ряде территорий других федеральных округов. Учитывая текущую ситуацию, предлагаю усилить группировку авиационных сил и средств пожаротушения за счет МЧС России. Также прошу предусмотреть дополнительные средства на оплату этих работ из Резервного фонда Правительства Российской Федерации – ориентировочно от 2,5 до 3 млрд руб.", - обратился он к членам правительства. Премьер просьбу поддержал и заявил, что отдаст соответствующее поручение.

Также министр напомнил, что режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха. Горят 2,7 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%. Участие в тушении пожара принимают 95% личного состава федеральной авиалесоохраны и вся имеющаяся техника.

Напомним, ранее, чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются, и напомнил об опасности для пожарных.

В Госдуме, между тем, потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским". Сегодня стало известно, что инициатива, отменяющая норму о возможности не тушить пожары внесена в парламент.

Добавим также, что авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.