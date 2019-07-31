Мэрия Ярковского района заплатит мальчику, которого покусала бездомная собака

Администрация Ярковского муниципального района выплатит 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда 12-летнему мальчику, которого покусала бездомная собака, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент произошел в апреле 2019 г. Ребенок возвращался домой со школы. На него накинулась бездомная собака и укусила. По закону, мэрия обязана принимать меры по отлову и содержанию бездомных животных. Мать ребенка обратилась в прокуратуру Ярковского района с просьбой помочь взыскать с администрации моральный вред.

Надзорное ведомство направило в суд соответствующее исковое заявление. В ходе судебного заседания ответчик согласился с требованиями истца. Суд принял решение взыскать с районной администрации в пользу пострадавшего мальчика 10 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.