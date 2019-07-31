В Госдуму внесен закон, отменяющий норму о возможности не тушить пожары

В Госдуму внесен законопроект, направленный на упразднение нормы, позволяющей не тушить лесные пожары.

Режим ЧС из-за лесных пожаров действует уже в пяти субъектах Российской Федерации, Сибирь задыхается от гари, смог дошел до Уральского и Приволжского федеральных округов.

Долгое время пожары даже не пытались тушить, губернатор Красноярского края Александр Усс говорил, что это бессмысленно. Сегодня стало известно, что на тушение все-таки выдвинулась авиация, а Владимир Путин поручил привлечь к борьбе с пожарами Минобороны.

Между тем, известно, что приказ Минприроды от 2015 года позволяет региональным властям игнорировать очаги возгорания в так называемых зонах контроля лесных пожаров, в случаях, если пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, а затраты на пожаротушение, по расчетам чиновников, превышают прогнозируемый ущерб.

"Но только чиновники регулярно ошибаются в своих расчетах. По официальным данным, ущерб от лесных пожаров за прошлый год составил 15 млрд руб. По экспертным оценкам, сумма втрое выше. При своевременном тушении этих потерь можно было избежать", - комментирует лидер "эсеров", внесших законопроект, Сергей Миронов.

Он подчеркнул что накануне глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, и "это правильное решение, но все-таки полумера".

"Мы считаем, что нужно в принципе отказаться от оговорки в законе, позволяющей не бороться с огнем. Тем более что в зоны контроля на сегодня попадают не только удаленные участки леса, но и места вырубок, и населенные пункты. Недопустима нынешняя практика", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "СР".

Как сообщало Накануне.RU, в Госдуме уже требовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским".

"Ставлю неудобные вопросы Минприроды: кому выгодна такая ситуация с лесными пожарами? Почему был утвержден вредительский указ о разрешении не тушить пожары в самом их начале, если они, мол, далеко?" - цитирует пресс-служба депутата его слова.

По мнению Позднякова, подобная ситуация с законодательством выгодна тем, кто пытается скрыть незаконные вырубки леса.

"Трудно не поверить мнению защитников леса о том, что лесными пожарами пытаются скрыть незаконные рубки леса! Китайские лесопромышленники в сговоре с российскими чиновниками и черными лесорубами хищнически уничтожают тайгу Сибири и Дальнего Востока, а потом поджигают сучья и кору. Пожар все спишет! По самым скромным подсчетам ежегодно в пожаре гибнет в три раза больше леса, чем вырубается официально", - заявил депутат.