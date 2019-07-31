За гибель краснокамской школьницы, которую умышленно не кормила мать, будут судить сотрудника школы

Сотрудника школы, ответственного за воспитательную работу, будут судить по статье "Халатность" после трагической истории в краснокамской семье.

Как сообщало Накануне.RU, мать девочки сначала "диагностировала" у дочери сахарный диабет, потом – рак, а потом и вовсе решила, что ребенку достаточно питаться дважды в неделю.

Следствие считает, что в период с марта по июль 2018 года мать девочки умышленно ограничивала ее в питании с целью лишения дочери жизни, что привело к резкой потере массы тела несовершеннолетней, продолжавшей при этом посещать учебное заведение.

Бывшего заместителя директора по воспитательной работе школы №3 обвиняют в том, что она не проинформировала соответствующие службы и правоохранительные органы о положении ученицы и "не инициировала обследование жилищно-бытовых условий семьи погибшей девочки".

Уголовное дело в отношении матери погибшей девочки находится на завершающей стадии расследования. Ранее сообщалось, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".