Даниил Кен отрабатывает повестку Ходорковского, прикрываясь проблемами учителей

Среди прочих одиозных навальнистов Даниил Кен выделяется более или менее адекватным поведением, но, если посмотреть на его политический путь, становится ясно, что его продвижением занимались все те же структуры экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, продвигавшие прочих либералов.

Начинающий петербургский школьный психолог Даниил Кен начал светиться в СМИ после того, как получил депутатский мандат и стал главой «Альянса учителей» - структуры, тесно связанной с одиозным блогером Алексеем Навальным. «Альянс» создан якобы для защиты прав и интересов преподавателей и обеспечения указов президента. Кен на фоне прочих гиперактивных соратников Навального производит вполне себе достойное впечатление, однако, заглянув в истоки его пути в политику становится ясно – без структур беглого олигарха Ходорковского тут не обошлось.

Как утверждает сам школьный психолог, политика заинтересовала его еще в 2012, когда прокатилась волна «белоленточных протестов» в столицах России. Он отправился в Москву на «Марш миллионов», где и познакомился с протеже Ходорковского Андреем Пивоваровым, лидером нежелательной в РФ организации «Открытая Россия». После знакомства Кен засветился в скандале в штабе волонтеров помощи Крымску, а также дракой на демонстрации в поддержку секс-меньшинств. Очевидно, после двух инцидентов в структурах Ходорковского обратили внимание на «молодого и перспективного» активиста и принялись его раскручивать.

В 2014 году Кена определили депутатом в МО «Морские ворота», хотя сам он неоднократно заявлял, что данная работа «скучна и безынтересна». Однако с точки зрения пиара «депутат» звучит гораздо эффектнее и получить известность в городе гораздо проще. Поэтому выдвижение начинающего мундепа продвигал Пивоваров лично. Позже они неоднократно появлялись на митингах, доходило до задержаний и приводов в полицию, однако черный пиар не помог, и в 2016 в ЗакС они так и не протиснулись, несмотря на всячески оказываемую поддержку Ходорковского.

После оглашения «Майских указов» президента РФ Владимира Путина структурами «Открытой России» был избран новых ход. Они переориентировались на новую целевую аудиторию – врачей и педагогов. Профессии почитаемые, плохо оплачиваемые и при этом массовые – идеальная площадка для создания «Альянсов» Навального. Учительский «профсоюз» возглавил Даниил Кен.

Результаты трудов школьного психолога и работы его «ведомства» редко и слабо освещают, оно и понятно: докладывать особо не о чем. Так называемый «Альянс» создавался с другой целью – кричать о «притесняемых режимом» несчастных педагогах, которых власти якобы заставляют подделывать результаты голосования избирателей.

Собственно, этим и занимается фаворит Ходорковского, используя проблемы учителей в своих целях. Ведь не просто так «МБХ-медиа» регулярно сообщает о деятельности Кена. К слову, многие уже раскусили марионетку беглого олигарха, и никого не удивляет повестка «в России все плохо» и «администрация прессингует учителей», которую упорно продвигают протеже скандального блогера Навального и беглого олигарха Ходорковского.

Известно, что кукла экс-главы ЮКОСа Даниил Кен пробует пробиться в мундепы по округу Светлановское.