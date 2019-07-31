На Пермском пороховом заводе произошел хлопок. Есть пострадавшие

На Пермском пороховом заводе во время работ по демонтажу оборудования произошел хлопок изделия. Сотрудники предприятия попали в больницу.

Гендиректор завода Олег Миргородский сообщил, что пострадали пять человек, сообщает "Интерфакс-Поволжье".

По данным ТАСС, несколько человек госпитализированы. Выброса вредных веществ в атмосферу не произошло. Аварийные службы для ликвидации последствий не привлекались.

ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса.