22 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
Пермский пороховой завод (2016) | Фото: kommersant.ru

На Пермском пороховом заводе произошел хлопок. Есть пострадавшие

На Пермском пороховом заводе во время работ по демонтажу оборудования произошел хлопок изделия. Сотрудники предприятия попали в больницу.

Гендиректор завода Олег Миргородский сообщил, что пострадали пять человек, сообщает "Интерфакс-Поволжье".

По данным ТАСС, несколько человек госпитализированы. Выброса вредных веществ в атмосферу не произошло. Аварийные службы для ликвидации последствий не привлекались.

ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса.

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На Пермском пороховом заводе произошел хлопок. Есть пострадавшие

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Теги: пермский пороховой завод, хлопок, Миргородский



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