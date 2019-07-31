Полиция просит журналистов выдать им фото и видео "скверных" протестов

В полиции просят уральских журналистов предоставить видеозаписи протестов в сквере на Театре драмы.

В адрес Накануне.RU пришел запрос от правоохранительных органов, а именно от следователя по расследованию особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами, СЧ ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.

Правоохранительные органы простят предоставить видеозаписи по нападению на некого гражданина (возможно, сотрудника полиции), а также факты хулиганских действий с применением "предмета, используемого в качестве орудия преступления".

В запросах МВД также сообщается, что оба эпизода относятся к уголовным делам, заведенным по статье о хулиганстве (213 УК РФ).

В ГУ МВД не удалось уточнить подробности запроса и то, насколько массовыми оказались обращения ГСУ в СМИ.

Напомним, что ранее в полиции уже сообщали, что на ряд участников "скверного" протеста заведены уголовные дела. Так, дело заведено на Станислава Мельниченко по ст. 319 УК РФ. По версии следствия, 14 мая он "в неприличной форме высказывал нецензурные выражения", а также "совершал оскорбляющие жесты" в адрес сотрудника полиции. Ранее активист уже подвергался административке.