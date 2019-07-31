Суд в Челябинске приступает к повторному рассмотрению дела бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова

Советский районный суд Челябинска 1 августа приступит к новому рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

5 июля Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд. Однако теперь оно будет рассмотрено иным составом судей.

Напомним, в марте 2019 года уголовное дело в отношении экс-чиновника было прекращено. Сергей Давыдов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, ему был назначен судебный штраф в 40 тыс. руб. Позже прокуратура обжаловала это решение.