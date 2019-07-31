22 Августа 2020
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Сургут, администрация Сургутского района (2013) | Фото: Накануне.RU

Из сургутской мэрии уходит социальный замглавы

Заместитель главы Сургута по социальным вопросам Александр Пелевин покидает администрацию. Об этом сам он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Пелевин 5 августа уходит в отпуск с последующим увольнением, он написал заявление по собственному желанию. "Все семь лет, в течение которых я руководил социальной сферой города, отрасли динамично развивались и все специалисты, которые работают - высококлассные", - выступил замглавы. Он поблагодарил мэра Сургута и депутатов за совместную работу.

Александр Пелевин сказал, что пока выбирает будущее место работы.

Напомним, с 1 августа пост начальника дорожно-транспортного управления администрации Сургута займет Олег Черемисин. Кандидатура на место Пелевина пока неизвестна.

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Из сургутской мэрии уходит социальный замглавы

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Теги: Заместитель главы Сургута, Александр Пелевин, администрация Сургута



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