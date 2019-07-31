Замначальника тюменского отдела судебных приставов, предположительно, задержан с наркотиками

Заместитель начальника тюменского городского отдела судебных приставов Айрат Х. якобы задержан, при нём, по некоторым данным, нашли наркотики, сообщают местные СМИ.

Его "Toyota Vitz" остановили 25 июля, в салоне якобы лежали наркотики. До судебного разбирательства его отпустили под подписку.

В пресс-службе областного управления СКР, сотрудники которого должны были, в случае правдивости этих сведений, задерживать пристава, Накануне.RU сообщили, что не комментируют ситуацию. Получить комментарий управления ФССП по Тюменской области к моменту публикации не удалось.