Общественник заявил о грубых нарушениях в Зеленой роще, которую "благоустраивает" структура УГМК

В екатеринбургском парке Зеленая роща сужают пешеходные дорожки, и по наблюдениям общественников, делают это варварским способом.

Урбанист Владимир Злоказов отметил, что при раскапывании дорожек можно усмотреть нарушения сразу нескольких действующих в городе правил благоустройства.

Так, на период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Рытье траншей вблизи деревьев должно производиться вручную. А работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

"На деле же мы видим, что раскопки ведутся строительным экскаватором, а не вручную, деревья ничем не защищены, остатки корней раскиданы по траншее", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, благоустройство Зеленой рощи начались в июле. Победителем конкурса на проведение работ стала компания "Свердловскавтодор", которая входит в холдинг УГМК. Изначальная сумма контракта была 161 млн руб., а "Свердловскавтодор" согласился выполнить работы за 130 млн руб. В парке вырубают деревья и начали сужать пешеходные дорожки - примерно на треть. Общественники уже требовали прекратить все работы в парке.