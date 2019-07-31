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пожар, взрыв, академический, мехренцева, 46 (2019) | Фото: Накануне.RU

Скончалась женщина, пострадавшая от взрыва в квартире сотрудника СКР в Екатеринбурге

Скончалась женщина, пострадавшая в результате пожара и взрыва в квартире на улице Мехренцева в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Напомним, инцидент произошел в апреле. По некоторым данным, хозяином квартиры оказался руководитель следственного отдела Следственного комитета России по Железнодорожному району Екатеринбурга. СМИ сообщали, что источником взрыва в квартире сотрудника СКР оказался самогонный аппарат.

пожар, взрыв, академический, мехренцева, 46(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщается в группе "Народное телевидение Асбеста", спасти пострадавшую в результате взрыва женщину, которая была уроженкой этого города, не удалось. Прощание с ней пройдет 2 августа в Екатеринбурге.

Напомним, ранее в СКР отказались возбуждать дело по факту взрыва в квартире своего сотрудника.

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Скончалась женщина, пострадавшая от взрыва в квартире сотрудника СКР в Екатеринбурге

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Теги: взрыв, СКР, Екатеринбург



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