Скончалась женщина, пострадавшая от взрыва в квартире сотрудника СКР в Екатеринбурге

Скончалась женщина, пострадавшая в результате пожара и взрыва в квартире на улице Мехренцева в Екатеринбурге. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

Напомним, инцидент произошел в апреле. По некоторым данным, хозяином квартиры оказался руководитель следственного отдела Следственного комитета России по Железнодорожному району Екатеринбурга. СМИ сообщали, что источником взрыва в квартире сотрудника СКР оказался самогонный аппарат.

Как сообщается в группе "Народное телевидение Асбеста", спасти пострадавшую в результате взрыва женщину, которая была уроженкой этого города, не удалось. Прощание с ней пройдет 2 августа в Екатеринбурге.

Напомним, ранее в СКР отказались возбуждать дело по факту взрыва в квартире своего сотрудника.