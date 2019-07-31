22 Августа 2020
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Перми закрыли пожароопасный детский сад

Пермские судебные приставы опечатали частный детский сад "Мое солнышко", находящийся на ул. Голева, 13а, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Решение о приостановке деятельности детского сада принято Дзержинским районным судом после проверки, которая была проведена надзорными органами. По информации ведомства, в учреждении были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу для жизни и здоровья воспитанников детского сада.

Прокурор Дзержинского района через суд добивается от руководства детсада "Мое солнышко" устранения нарушений. До того, как будет вынесено окончательное решение по делу, работу пожароопасного садика решено остановить.

Приставы будут проверять сохранность пломб.

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В Перми закрыли пожароопасный детский сад

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Теги: детский сад мое солнышко, пожарная безопасность, приставы



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