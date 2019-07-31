22 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале главу думы не смогли лишить поста из-за заболевшего адвоката

Сегодняшнее заседание Асбестовского городского суда, на котором должен был быть рассмотрен вопрос о прекращении полномочий председателя городской думы Андрея Самарина, перенесли.

Как рассказал Накануне.RU Андрей Самарин, причина переноса связана с тем, что сам он был в командировке, а юрист, представлявший думу, находится на больничном.

Следующее заседание суда состоится 7 августа.

Напомним, на минувшей неделе заседание проблемной думы Асбеста в очередной раз не состоялось.

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На Среднем Урале главу думы не смогли лишить поста из-за заболевшего адвоката

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Теги: дума, Асбест, суд



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