На Среднем Урале главу думы не смогли лишить поста из-за заболевшего адвоката

Сегодняшнее заседание Асбестовского городского суда, на котором должен был быть рассмотрен вопрос о прекращении полномочий председателя городской думы Андрея Самарина, перенесли.

Как рассказал Накануне.RU Андрей Самарин, причина переноса связана с тем, что сам он был в командировке, а юрист, представлявший думу, находится на больничном.

Следующее заседание суда состоится 7 августа.

Напомним, на минувшей неделе заседание проблемной думы Асбеста в очередной раз не состоялось.