К разработке экостандарта Челябинской области привлекут международных экспертов, промышленников и активистов

Глава региона Алексей Текслер сегодня объявил о создании координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области, который возглавил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. В состав совета войдут эксперты международного, федерального и регионального уровня, а также представители общественных организаций и промышленных предприятий. Новая структура займется созданием и внедрением регионального экологического стандарта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы все понимаем, что решение экологических задач – это вызов для нашего региона, в первую очередь для органов власти, для меня, как главы региона, для промышленных предприятий. Экологические проблемы нашего региона во многом исторически предопределены его промышленной специализацией, но это не дает нам никаких оснований кивать на прежнее руководство и откладывать решение этих проблем", – обратился руководитель области к участникам совещания по реализации экологической политики.

Руководитель области призвал к консолидации усилий власти, бизнеса и научно-экспертного сообщества для эффективного решения экологических задач.

Алексей Текслер напомнил, что 19 июля доложил об инициативе по созданию регионального экологического стандарта президенту России Владимиру Путину.

"В настоящее время активно совершенствуется природоохранное законодательство, принят закон о квотировании, внедряются наилучшие доступные технологии, комплексные экологические разрешения, но мы смотрим чуть шире и ставим себе планку чуть выше. Вижу этот стандарт, как перечень повышенных природоохранных требований к хозяйствующим субъектам, охватывающий весь спектр экологизации региона с конкретными показателями. Мы вместе должны решить, каким он будет, какими будут механизмы его реализации, какими будут инструменты его контроля", - подчеркнул он.

Именно этой работой займется новый координационный совет по вопросам экологии при губернаторе. В состав новой структуры войдут порядка 45 человек. Это представители МГУ, "Сбербанка", аналитического центра при правительстве РФ, Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, Центра стратегических разработок, ФГБУ УралНИИ "Экология", Всероссийского общества охраны природы, бюро НДТ, РЖД и др., а также международные и региональные эксперты, общественники, эко-активисты и представители промышленности.

Алексей Текслер поставил перед советом задачу по максимальной вовлеченности в эту работу представителей промышленности.

"Призываю бизнес, будьте открыты, это требование времени и демонстрация уровня своей цивилизованности. По-другому уже не будет, говорю вам это со всей ответственностью. Других вариантов, кроме как быть максимально открытыми и двигаться в сторону решения экологических задач, нет, и надо признать, что все это понимают. Я прошу предприятия, покажите свои площадки, свои технологические решения по снижению экологической нагрузки. Власть тоже станет открытой, я об этом уже говорил. Хочу еще раз подчеркнуть, у людей должно быть понимание, что происходит, и я на их стороне", - заявил он.

Как рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, экологический стандарт Челябинской области станет флагманским проектом координационного совета.

"Это повышенная планка по отношению уже к действующим нормативным актам. Есть требования законодательства, мы все их выполняем, но мы хотим эту планку экологической ответственности поднять на более высокий уровень. Эта задача не только правительства и наша, это задача самих промышленников. Они должны быть в этом заинтересованы, это их головная боль и их задача - быть открытыми. Если сегодня ты не открываешься, тебя откроют, высветят, будет негатив, будет искажение. Чтобы этого не было, предприятия должны быть максимально открытыми и прозрачными. Мы будем заходить на предприятия. Мы должны понимать, что там происходит. Незнание и отсутствие информации, к сожалению, это проблема, которая рождает недопонимание и дополнительные риски. Этими дополнительными рисками нужно управлять, это задача наша общая, в том числе и бизнеса", - сообщил он.

Исмаилов подчеркнул, что совет готов работать со всеми конструктивными силами, но против политизации и раскачивания экологической повестки.

"Она [политизация] мешает, не дает работать и создает неблагоприятный фон. Мы не будем скрывать проблемы, но мы должны их обсуждать с очень повышенным экспертным уровнем. Повышение экспертности всех экологических решений Челябинской области - это одна из наших основных задач", - подчеркнул он.

При этом в составе новой структуры не будет чиновников.

"Чиновников в общественном совете не должно быть. Мы, общественники, эксперты, являемся, по сути, контроллерами власти, в первую очередь исполнительной", - объяснил свою позицию председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

И.о. министра экологии области Сергей Лихачев отметил, что ждет от координационного совета помощи в принятии управленческих решений.

"Хоть мы и не участники этого совета, но мы бы хотели получать реальную помощь. Я считаю, что основная задача – должно быть решение самых насущных проблем – и краткосрочных, и долгосрочных. У нас каждый день есть какая-то проблема экологической направленности, которые было бы интересно обсудить с экспертами по этому направлению и принять решение", – подчеркнул он.