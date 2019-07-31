Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

Президент Владимир Путин поручил Министерству обороны страны помочь МЧС с тушением масштабных лесных пожаров.

Глава государства пришел к такому решению после доклада ситуации главы МЧС Евгения Зиничева, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин распорядился также до особого распоряжения сохранить группировку Вооруженных Сил в Иркутской области.

Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели уже в четырех регионах страны: в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Жители регионов задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски.

Ранее, напомним, чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются, и напомнил об опасности для пожарных.

В Госдуме, между тем, потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским".

Сегодня авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.