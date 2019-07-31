22 Августа 2020
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Наука и техника В России
грузовой корабль Прогресс МС 09 (2018) | Фото: Roscosmos.ru

"Союз" с космическим грузовиком "Прогресс" стартовал к МКС

Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-12" стартовала с Байконура к МКС.

Роскосмос ведет трансляцию пуска на официальном сайте.

Грузовой корабль выведен на целевую орбиту. Его стыковка с МКС по "сверхкороткой" схеме (два витка вокруг Земли) запланирована в 18:35 мск.

"Прогресс" доставит на орбиту топливо, воду и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации Международной космической станции.

Как сообщалось ранее, реконструкция "Гагаринского старта" приведет к тому, что пуски к МКС ракет "Союз" будут проводиться с одной стартовой площадки на "Байконуре".

Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это создает риски. Он предложил для подстраховки пуски "Прогрессов" проводить с космодрома "Восточный", тем самым разгрузив 31-ю площадку на "Байконуре" на период модернизации "Гагаринского старта".

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"Союз" с космическим грузовиком "Прогресс" стартовал к МКС

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Теги: союз, прогресс мс-12, байконур



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