22 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
общественный транспорт, маршрутный автобус, маршрутка, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

"Отвлекся, чтобы принять оплату за проезд": в ДТП с автобусом на Среднем Урале пострадали восемь человек

Прокуратура начала проверку после ДТП с участием автобуса в уральском городе Асбест, в котором пострадали люди.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня утром напротив дома №4 по проспекту Ленина: водитель автобуса маршрута № 1А наехал на стоявшую в левой полосе и планировавшую выполнить поворот автомашину Toyota, отчего та выкатилась на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ. В результате пострадали семь пассажиров маршрутки и женщина-водитель иномарки - все получили различные травмы.

Всего же в автобусе находилось около 30 пассажиров. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, шестерых пассажиров и автоледи отвезли в городскую больницу.

У здания дежурят автомобили "скорой помощи"(2018)|Фото:Накануне.RU

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

"Предварительно установлено, что водитель отвлекся, чтобы принять оплату за проезд. Ранее он три раза привлекался к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения", - отметили в надзорном ведомстве.

Проверка покажет, когда проводился последний технический осмотр данного автобуса, был ли он исправен на момент выхода на линию, а также проходил ли шофер медицинский осмотр до начала смены. Особое внимание будет уделено соблюдению нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса.

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"Отвлекся, чтобы принять оплату за проезд": в ДТП с автобусом на Среднем Урале пострадали восемь человек

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Теги: автобус, ДТП, проезд



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